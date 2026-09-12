Roorkee News: काॅलोनी में खड़ी अधिवक्ता की बाइक चोरी

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तहसील के समीप स्थित काॅलोनी से अधिवक्ता की बाइक चोरी हो गई। अधिवक्ता गोविंद कुमार निवासी ग्राम तुगलपुर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि तीन सितंबर को वह बाइक से तहसील आए थे। अपनी बाइक को वह तहसील के सामने काॅलोनी में अपने भाई के घर के सामने खड़ी कर वह तहसील में चले गए। इस दौरान किसी ने उनकी बाइक चोरी कर ली। काफी तलाश करने के बावजूद बाइक का कहीं पता नहीं लगने पर उन्होंने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस बाइक की तलाश कर रही है।