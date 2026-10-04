फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Vehicles crawled on major roads due to traffic jams

Rishikesh News: जाम से प्रमुख मार्गों पर रेंगे वाहन, फंसे रहे स्कूली बच्चे व पर्यटक

Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 04 Oct 2026 02:17 AM IST
विज्ञापन
Vehicles crawled on major roads due to traffic jams
वीकेंड (शनिवार) पर तीर्थनगरी ऋषिकेश की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो गई। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों का ऐसा भारी दबाव रहा कि कोयल घाटी तिराहे से कैलाश गेट, नेपाली फार्म से श्यामपुर फाटक, योगनगरी रेलवे स्टेशन से इंद्रमणि बडोनी चौक और ढालवाला से भद्रकाली तक वाहन रेंगते नजर आए। सुबह करीब नौ बजे से शुरू हुए इस जाम में स्थानीय लोगों के साथ-साथ बाहरी पर्यटक और स्कूली बच्चे घंटों फंसे रहे। जाम के झाम में सबसे ज्यादा परेशानी नेपाली फार्म-श्यामपुर मार्ग पर हुई। श्यामपुर पुलिस चौकी से ही वाहनों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। इस मार्ग पर ट्रेनों के आवागमन के कारण दो रेलवे फाटक बंद होने से दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइनें लग गईं। फाटक खुलने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी और जाम बढ़ता गया। यातायात पुलिस ने स्थिति संभालने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को बाईपास की ओर डायवर्ट करना शुरू किया, इसके बावजूद गौरा देवी चौक से इंद्रमणि बडोनी चौक तक यातायात बाधित रहा। जाम से बचने के लिए बाहरी पर्यटकों ने जीपीएस का सहारा लिया, जिससे मुनिकीरेती और चौदह बीघा क्षेत्र की संकरी गलियों में भी बाहरी वाहनों की घुसपैठ हो गई। गलियां चोक होने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed