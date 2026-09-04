Rishikesh News: जन्माष्टमी पर कृष्ण भजनों से गूंजे मंदिर

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जौलीग्रांट। क्षेत्र में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। लोगों ने मंदिरों में जाकर विशेष पूजा-अर्चना कर क्षेत्र की खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जन्माष्टमी पर क्षेत्र के मंदिरों को सजाया गया। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा-अर्चना कर प्रसाद वितरण किया। कई स्थानों पर कृष्ण लीलाओं और झांकियों का भी आयोजन किया गया। छोटे बच्चे राधा-कृष्ण की वेशभूषा में नजर आए। मंदिरों में सुबह से ही कृष्ण भजन बजाए जा रहे थे। वहीं,महिलाओं और कीर्तन मंडली की ओर से कई स्थानों पर भजन कीर्तन किया गया। थानो, रानीपोखरी, जौलीग्रांट, भानियावाला, कालूवाला, अठूरवाला आदि स्थानों पर में जन्माष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। संवाद

जन्माष्टमी पर कृष्ण भजनों से गूंजे मंदिर