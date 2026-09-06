तीज पर्व समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक : विधायक

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ऋषिकेश। हरिपुर कलां में श्रीराम जानकी महिला तीज कमेटी मोतीचूर की ओर से गोरखाली महिला हरितालिका तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक प्रेमचंद अग्रवाल बतौर मुख्यअतिथिमौजूद रहे। कार्यक्रम में अग्रवाल ने परमवीर चक्र से मेजर धन सिंह थापा के चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि मेजर धन सिंह थापा की वीरता, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण देशवासियों के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। विधायक ने कहा कि तीज पर्व हमारी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, नारी शक्ति, पारिवारिक प्रेम व सामाजिक एकता का प्रतीक है। इस अवसर पर नीलम, प्रिया बोहरा, पूर्णिमा आले, दिव्या बेलवाल, सविता शर्मा, जयेंद्र रमोला, केके थापा, धीरज थापा आदि उपस्थित रहे।