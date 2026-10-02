Rishikesh News: आज होगा श्रीदेव सुमन विवि का छात्र महासंघ चुनाव

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मुख्य निवार्चन अधिकारी प्रो. वीके गुप्ता ने बताया कि सुबह 09:30 बजे से 10:30 बजे तक नामांकन प्रपत्रों की बिक्री होगी जिसके तुरंत बाद 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे से 01 बजे तक नाम वापसी व 1 बजे से 02 बजे तक नामांकन प्रपत्रों की जांच की जाएगी। अपराह्न 02 बजे वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसी दिन दोपहर 02:30 बजे से 04:00 बजे तक मतदान कराया जाएगा और मतदान के तुरंत बाद अपराह्न 04:10 बजे से मतगणना कर चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। परिणाम घोषित होते ही विजयी पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न कराया जाएगा। चुनाव को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परिसर में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और लिंगदोह समिति की सिफारिशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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ऋषिकेश। श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के पीएलएसएम परिसर में छात्र महासंघ निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से महासंघ के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष सिहत कुल पांच पदों पर चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया शनिवार को एक ही दिन में पूरी की जाएगी।