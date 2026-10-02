Rishikesh News: पूर्व सैनिक नारायण सिंह बोरा का निधन

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डोईवाला। कौशल्या बोरा फाउंडेशन के संरक्षक और पूर्व सैनिक सिमलास ग्रांट निवासी नारायण सिंह बोरा का शुक्रवार को आकस्मिक निधन हो गया। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने सैन्य सम्मान के साथ उनको श्रद्धाजंलि अर्पित की। पूर्व प्रधान उमेद बोरा ने बताया कि दिवंगत नारायाण सिंह बोरा ने 1971 की लड़ाई में हिस्सा लिया था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहते थे। शोक जताने वाले में ब्लाक प्रमुख गौरव सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, कैप्टन चतर सिंह, सुंदर बोरा, हरीश कान्याल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल, शंकर सिंह कान्याल, पूर्व राज्यमंत्री करन बोरा, ग्राम प्रधान सुषमा बोरा, जीतेंद्र कुमार आदि तमाम लोगों ने शोक व्यक्त किया।