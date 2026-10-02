फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Discussion on Initiative to Make Leaf Plates and Bowls from Malu Leaves

Rishikesh News: मालू के पत्तों से पत्तल-दोने बनाने की मुहिम पर चर्चा

Fri, 02 Oct 2026 05:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Fri, 02 Oct 2026 05:50 PM IST
विज्ञापन
Discussion on Initiative to Make Leaf Plates and Bowls from Malu Leaves
ऋषिकेश। कुनांऊ गांव में ईको विकास समिति कुनांऊ की ओर से शुक्रवार को बैठक आयोजित कर स्थानीय ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति के संरक्षण के लिए मालू के पत्तों से पत्तल और दोने बनाने की मुहिम शुरू करने पर चर्चा की गई। सेवानिवृत्त मेजर सुरेश पयाल के नेतृत्व में हुई बैठक में प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग और ग्रामीण आजीविका के अवसर विकसित करने पर जोर दिया गया। पयाल ने कहा कि मालू के पत्तों से बने पत्तल-दोने उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति का हिस्सा रहे हैं और शादी-विवाह, चूड़ाकर्म, पूजा, श्राद्ध व भोग-प्रसाद में इनका इस्तेमाल होता था। डिस्पोजेबल सामग्री के बढ़ते चलन से यह परंपरा विलुप्ति की ओर है। उन्होंने गांवों के आसपास मालू का बड़े स्तर पर रोपण करने का सुझाव दिया, जिससे कच्चा माल स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगा, लागत घटेगी और जंगलों पर दबाव कम होगा। उन्होंने कहा कि मालू, तिमला और भोजपत्र उत्तराखंड की प्राकृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पयाल ने बताया कि बीते बृहस्पतिवार को देहरादून में वन्यजीव सप्ताह के शुभारंभ कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री और वनमंत्री के समक्ष पर्यावरण अनुकूल स्वरोजगार से जुड़े ये सुझाव भी रखे थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed