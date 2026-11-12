Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Incidents of human-wildlife conflict have increased on the

Rishikesh News: दून एयरपोर्ट के पास हाईवे पर मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी

Thu, 12 Nov 2026 08:46 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Thu, 12 Nov 2026 08:46 PM IST
विज्ञापन
Incidents of human-wildlife conflict have increased on the
जौलीग्रांट। देहरादून एयरपोर्ट के पास स्थित भानियावाला-ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर मानव-वन्य जीव संघर्ष के घटनाओं में तेजी आई है। पुलिस चौकी के पास से लेकर एयरपोर्ट टी-प्वाइंट तक लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे सड़क पार करते वन्य जीव दिखाई नहीं देते हैं।
विज्ञापन

बीती रात सड़क पार कर रहे एक हाथी ने बुलेट सवार युवक को कुचलना का प्रयास किया था। जिसमें युवक की जान किसी तरह बच गई। कुछ दिन पहले एयरपोर्ट टी-प्वाइंट पर एक नील गाय वाहन से टकराकर घायल हो गई थी। एनटीआरओ की बाउंड्री से लेकर रानीपोखरी पुल से पहले तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर अक्सर हाथी, गुलदार, नील गाय व अन्य वन्यजीव थानो और बड़कोट वन रेंज जंगल के बीच आवाजाही करते हैं। भानियावाला से रानीपोखरी की तरफ जाते हुए दाई तरफ का जंगल बड़कोट वन रेंज और बाई ओर का जंगल थानो वन रेंज में है।
विज्ञापन

पुलिस चौकी से लेकर रानीपोखरी पुल तक करीब एक किलोमीटर लंबे मार्ग पर वन्य जीव इन दोनों वन रेंजों के बीच आवाजाही करते हैं। इस करीब एक किलोमीटर मार्ग पर लाइटों की कोई व्यवस्था नहीं है। जिससे मानव-वन्य जीव संघर्ष की घटनाएं बढ गई हैं। सभासद राजेश भट्ट ने कहा कि यह क्षेत्र हाथी का पारंपरिक गलियारा है। अक्सर डिवाइडर पर लगी लोहे की रेलिंग को वन्य जीव द्वारा आवाजाही करते हुए क्षतिग्रस्त कर मार्ग पर गिरा दिया जाता है। मार्ग पर गिरी रेलिंग से टकराकर हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


एमडीडीए ने एयरपोर्ट के आसपास मार्गों पर काफी सौंदर्यीकरण कार्य किए हैं। लाइट लगाने के लिए एनएच अधिकारियों से बातचीत करनी पड़ेगी। एनएच से कहा जाएगा कि वो खुद लाइटें लगा दें या एमडीडीए को लगाने दें। - बंशीधर तिवारी, एमडीडीए उपाध्यक्ष।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed