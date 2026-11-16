Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Profit for Kisan Seva Sahakari Samiti, Premnagar; Shareholders to Receive 20 Percent Dividend

Rishikesh News: किसान सेवा सहकारी समिति प्रेमनगर को मुनाफा, शेयरधारकों को मिलेगा 20 प्रतिशत लाभांश

Mon, 16 Nov 2026 08:06 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 16 Nov 2026 08:06 PM IST
विज्ञापन
Profit for Kisan Seva Sahakari Samiti, Premnagar; Shareholders to Receive 20 Percent Dividend
- सामान्य निकाय की बैठक में वित्तीय उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा, ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने सहकारी समितियों को बताया किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार
विज्ञापन

डोईवाला। बहुद्देशीय किसान सेवा सहकारी समिति प्रेमनगर बाजार की वित्तीय वर्ष 2026-27 की सामान्य निकाय बैठक में वित्तीय उपलब्धियों और विकास कार्यों पर चर्चा की गई। समिति ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 48 लाख 41 हजार 105 रुपये 72 पैसे का लाभ अर्जित किया है। इसमें से शेयरधारकों को 20 प्रतिशत लाभांश वितरित किया जाएगा।
विज्ञापन


सोमवार को समिति मुख्यालय में आयोजित बैठक में मुख्य अतिथि डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह ने कहा कि सहकारी समितियां किसानों की आर्थिक मजबूती का आधार हैं। विशिष्ट अतिथि गन्ना समिति के पूर्व अध्यक्ष मनोज नौटियाल ने समिति के वित्तीय प्रदर्शन और पारदर्शिता की सराहना की।
विज्ञापन
विज्ञापन


समिति सचिव रिजवान अली ने आय-व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया, जबकि उदयचंद पाल ने विकास कार्यों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। समिति अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि लाभ का 20 प्रतिशत लाभांश शेयरधारकों को देना सराहनीय पहल है। समिति किसान हितों और विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है। बैठक का संचालन उदयचंद पाल ने किया।बैठक में शर्मिला पाल, उदयपाल, सिमरन कौर, मनमोहन नौटियाल, अंकित गुप्ता, सुरेन्द्र राणा, रणजीत सिंह बॉबी, रेणु बाला,सुंदर लोधी, बलबीर सिंह बिंदा, रमेश कुमार,अशोक कुमार और भगवान सिंह आदि तमाम किसान मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed