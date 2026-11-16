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Rishikesh News: जरूरतमंदों को भेंट की व्हीलचेयर

Mon, 16 Nov 2026 05:42 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 16 Nov 2026 05:42 PM IST
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Wheelchair gifted to someone in need
ऋषिकेश। नीरजा देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने बनखंडी निवासी 40 वर्षीय दिव्यांग व्यक्ति को व्हीलचेयर उपलब्ध कराकर मदद की। संबंधित व्यक्ति दो महीने पहले मजदूरी के दौरान तीन मंजिल से गिर गए थे, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और वह चलने-फिरने में असमर्थ हो गए। ट्रस्ट की संस्थापक नीरजा गोयल ने उन्हें व्हीलचेयर देने के साथ ही फिजियोथेरेपी में भी हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट जरूरतमंद, दिव्यांग और असहाय लोगों की मदद के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने पीड़ित की फिजियोथेरेपी में भी हरसंभव सहयोग देने की बात कही।
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