Rishikesh News: बीएएमएस की रिक्त सीटों पर मॉपअप राउंड काउंसिलिंग आज से

25 नवंबर तक पूरी होगी प्रवेश प्रक्रियाऋषिकेश। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में बीएएमएस पाठ्यक्रम की खाली सीटों को भरने के लिए मॉपअप राउंड काउंसिलिंग की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विश्वविद्यालय में राज्य और अखिल भारतीय कोटे की मिलाकर करीब 565 सीटें खाली हैं। इन सीटों का कॉलेजवार विवरण सोमवार को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। मॉपअप राउंड के लिए मंगलवार यानी आज से पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होगी। 21 नवंबर को रात 11:30 बजे तक मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। इसके बाद 23 नवंबर को आरक्षित श्रेणी और 24 नवंबर को अनारक्षित (राज्य कोटा व अखिल भारतीय कोटा) अभ्यर्थियों की भौतिक काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी। सीटों का आवंटन विश्वविद्यालय के काउंसिलिंग बोर्ड की ओर से किया जाएगा और 25 नवंबर तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।- मॉपअप राउंड के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। करीब 565 रिक्त सीटों के लिए काउंसिलिंग कराई जाएगी। डॉ. एसके बरनवाल, कुलसचिव, उत्तराखंड आयुर्वेद विवि।