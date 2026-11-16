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Rishikesh News: सामाजिक विज्ञान महोत्सव में ठांगर के छात्रों का रहा दबदबा

Mon, 16 Nov 2026 07:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Mon, 16 Nov 2026 07:57 PM IST
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Thangar students dominate at Social Science Festival
राइंका लक्ष्मण झूला में हुआ सामाजिक विज्ञान महोत्सव व मेरा गांव मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन
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यमकेश्वर। जीआईसी लक्ष्मण झूला में सामाजिक विज्ञान महोत्सव व मेरा गांव मेरा गौरव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सामाजिक विज्ञान महोत्सव में कक्षा 6 से 8 के छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया, जबकि मेरा गांव मेरा गौरव प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 के छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। चल-अचल मॉडल प्रतियोगिता में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ठांगर की कक्षा 8 की अंशिका ने प्रथम, जीआईसी लक्ष्मण झूला की कक्षा 7 की अंशु ने द्वितीय स्थान व राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अमोला के कक्षा 7 के आयुष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

भाषण प्रतियोगिता में राउप्रा विद्यालय ठांगर की कक्षा 8 की छात्रा सिया प्रथम, राउप्रा विद्यालय मराल की कक्षा 7 की छात्रा मानसी द्वितीय व राउप्रा विद्यालय अमोला की कक्षा 7 की अवनी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। क्विज प्रतियोगिता में राउप्रा विद्यालय ठांगर के कक्षा 8 के हन्नी प्रथम, जीआईसी हीराखाल के कक्षा 8 के आदर्श ने द्वितीय व जीआईसी बंचूरी की कक्षा 7 की आंशिक ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हुनर से आत्मनिर्भरता प्रतियोगिता में राउ प्रा विद्यालय मराल की कक्षा 7 की इशिका प्रथम, राउमा विद्यालय सिगड्डी के कक्षा 10 के अभिषेक द्वितीय व राउमा विद्यालय गैंडखाल के कक्षा 10 के उमेश ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में राउमा विद्यालय सिगड्डी की कक्षा 8 की छात्रा राशि ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम के अंत में उप शिक्षा अधिकारी यमकेश्वर मनीष मोहन नेगी ने प्रशस्ति पत्र देकर विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया।
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