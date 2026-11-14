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Rishikesh News: मानसिक रूप से अस्वस्थ अमेरिकी नागरिक को पुलिस ने किया रेस्क्यू

Sat, 14 Nov 2026 08:17 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 14 Nov 2026 08:17 PM IST
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Police rescued a mentally unwell American citizen
- स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने अमेरिकी युवक को कराया एम्स में भर्ती, उपचार जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
ऋषिकेश। एम्स रोड स्थित एक आश्रम के बाहर अमेरिका निवासी 30 वर्षीय रोबिन नाम के युवक ने जमकर हंगामा किया। युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ दिख रहा था। काफी देर तक मौके पर असामान्य हरकतें करता रहा। सूचना मिलते ही एम्स चौकी प्रभारी विनेश कुमार और कुलदीप चौधरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने युवक को पेट्रोलिंग वाहन में बैठाकर मेडिकल जांच के लिए एम्स लेकर पहुंचे। मौके पर स्थानीय अभिसूचना इकाई के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। ऋषिकेश कोतवाल यशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि अमेरिकी नागरिक मानसिक रूप से अस्वस्थ प्रतीत हो रहा है। जिसे उपचार के लिए एम्स के मनोचिकित्सक विभाग में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार जारी है। वहीं, एलआईयू की ओर से भी संबंधित एंबेसी से भी संपर्क किया गया है।
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