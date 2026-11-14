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Rishikesh News: आज से पर्यटकों के लिए खुल जाएंगे राजाजी पार्क के द्वार

Sat, 14 Nov 2026 08:05 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sat, 14 Nov 2026 08:05 PM IST
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The gates of Rajaji Park will open for tourists starting
- सफारी के दौरान मोबाइल पर रहेगा प्रबंध, पार्क प्रशासन ने पूरी की सभी तैयारियां
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संवाद न्यूज एजेंसी
रायवाला। जैव विविधता से संपन्न राजाजी टाइगर रिजर्व की पर्यटक रेंजों के द्वार रविवार (आज) को सैलानियों के लिए खोल दिए जाएंगे। इसके लिए पार्क प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
राजाजी टाइगर रिजर्व प्राकृतिक सुंदरता और विभिन्न तरह के वन्य जीवों की दुनिया से संपन्न है। पार्क में हाथी, गुलदार, हिरण, चीतल, सांभर, मोर के अलावा कई उन वन्य जीवों व पक्षियों को भी देखा जा सकता है, जो लुप्त होती प्रजाति की श्रेणी में हैं। मुख्य रूप से हाथी संरक्षण के लिए प्रसिद्ध राजाजी पार्क में अब टाइगर भी अच्छी संख्या में मौजूद हैं। सैलानी इनका दीदार पार्क की चीला व मोतीचूर रेंज में कर सकते हैं। हरिद्वार वार्डन विजय सैनी ने बताया कि चीला में गेट नंबर 15 नवम्बर को खुलेंगे। पर्यटकों की जान से खिलवाड़ करने वाले डग्गामार वाहनों को पार्क में जाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। पार्क प्रशासन के मुताबिक केवल टैक्सी नंबर के रजिस्टर्ड वाहन ही पर्यटकों को पार्क के भीतर ले सकेंगे। इसके लिए वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराए जा रहे हैं।
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शुल्क दरों में बदलाव नहीं
पार्क में प्रवेश के लिए शुल्क इस बार भी बीते वर्ष की भांति रहेंगे। भारतीय पर्यटक से 150 रुपये, विदेशी से 600 रुपये, भारतीय वाहन से 250 जबकि विदेशी वाहन से 500 रुपये प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। छात्रों के लिए आधा शुल्क माफ होगा। वन विश्राम भवन में एक रात्रि विश्राम शुल्क 1000 रुपये, डिजिटल व्यवसायिक कैमरा शुल्क 500, फीचर फिल्म निर्माण के लिए एक लाख रुपये व वृत्त चित्र निर्माण पर दस हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा।
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राजाजी टाइगर रिजर्व की चीला मोतीचूर और हरिद्वार रेंज के द्वार सैलानियों के लिए विधिवत रूप से खुल रहे हैं। सफारी के दौरान पर्यटक मोबाइल फोन नहीं ले जा पाएंगे। - कोको रोसे, निदेशक राजाजी टाइगर रिजर्व
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