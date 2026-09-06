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Rishikesh News: नवनियुक्त अधिशासी निदेशक किसान और कर्मचारियों की समस्याएं बताई

Sun, 06 Sep 2026 07:14 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 06 Sep 2026 07:14 PM IST
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Newly appointed Executive Director apprised of farmers' and employees' issues
नवनियुक्त अधिशासी निदेशक किसान और कर्मचारियों की समस्याएं बताई
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- शुगर मिल के आधुनिकीकरण करने पर दिया जोर
डोईवाला। क्षेत्र के प्रमुख जनप्रतिनिधियों और भाजपा नेताओं ने डोईवाला शुगर मिल के नए अधिशासी निदेशक अजयवीर सिंह से भेंट कर किसानों और कर्मचारियों की समस्याओं को अवगत कराकर निदान की मांग की। प्रतिनिधियों ने आगामी गन्ना पेराई सत्र को लेकर चर्चा की। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कर्मचारियों की गन्ना किसानों से जुड़ी समस्याओं और मिल कर्मचारियों की लंबित मांगों और अन्य व्यवस्थागत मुद्दों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। पूर्व राज्यमंत्री करन बोरा ने शुगर मिल के आधुनिकीकरण कराने पर अनुरोध किया। कहा कि मिल की क्षमताओं में बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए। भाजपा नेता पवन सैनी ने कहा कि आगामी गन्ना पेराई सत्र के लिए किसानों को सुविधाएं दी जानी चाहिए, ताकि सत्र के दौरान दिक्कतें न उठानी पड़े। । इस अवसर पर विश्वकर्मा सर्वसमाज के प्रदेश अध्यक्ष प्रेम सिंह पांचाल, अरूण सोलंकी, विनित मनवाल, राममिलन, दीवान सिंह आदि मौजूद थे।
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