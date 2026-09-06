फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Mass Yajna Performed for the Peace of the Deceased Souls

Rishikesh News: मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया सामूहिक यज्ञ

Sun, 06 Sep 2026 07:24 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 06 Sep 2026 07:24 PM IST
विज्ञापन
Mass Yajna Performed for the Peace of the Deceased Souls
डोईवाला। स्थानीय लोगों की ओर से नेपाल जलप्रलय में मृत लोगों की आत्मा की शांति के लिए सामूहिक यज्ञ कर रविवार को उन्हें श्रद्धाजंलि दी गई। लोगों ने लापता लोगों के सकुशल होने की कामना की। रविवार को मिस्सरवाला सनातनपुरम वार्ड संख्या एक में सामूहिक यज्ञ आयोजित किया गया। पतंजलि योग समिति के सदस्यों के सहयोग से आयोजित सामूहिक यज्ञ में लोगों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में आए पूर्व राज्यमंत्री करन बोरा ने कहा कि नेपाल जलप्रलय ने हम सभी को गहरे दुख और पीड़ा से भर दिया है। प्राकृतिक आपदा में जिन लोगों ने जान गंवाई है उनकी आत्माओं को परमात्मा अपने चरणों स्थान दें। योगाचार्य अमित सिंह बिष्ट ने कहा कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करना हमारा दायित्व है। सामूहिक हवन यज्ञ के दौरान वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थनाएं की गई। इस दौरान जितेंद्र सिंह, आंनद सिंह रावत, सुंदर सिंह सामंत, पंकज शर्मा, बलबीर सिंह मंगल सिंह नेगी, पुष्पा गुसाईं, कमला उप्रेती, रश्मि चौहान और सुमन आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed