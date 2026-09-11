Rishikesh News: रानीपोखरी पुल के पास हाईवे पर सजा बाजार, लोग हो रहे परेशान

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-हाईवे पर अवैध रूप से लगी अवैध दुकानों के कई बार चालान काटे जा चुके हैं। पुलिस और प्रशासन कार्रवाई करता रहता है। यदि मार्ग बाधित हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी। राजेंद्र सिंह खोलिया, थानाध्यक्ष रानीपोखरी

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जौलीग्रांट। भानियावाला ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर रानीपोखरी पुल के पास मार्ग के दोनों तरफ अवैध रूप से बाजार सजा हुआ है। ऐसे में यहां से आवाजाही करने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जौलीग्रांट से रानीपोखरी की तरफ जाते हुए रानीपोखरी पुल से ठीक पहले ऋषिकेश मुख्य मार्ग किनारे दोनों तरफ कई दुकानें अवैध रूप से संचालित की जा रही हैं। अधिकांश दुकानें खाने-पीने की दुकानें हैं जो चौपहिया वाहनों में खोली गई हैं। अवैध रूप से संचालित की जा रही इन दुकानों से ऋषिकेश मुख्य मार्ग का दोनों तरफ का एक बड़ा हिस्सा अतिक्रमण की चपेट में है। ग्राहक सामान खरीदने के दौरान वाहन मुख्य मार्ग पर ही खड़े कर देते हैं जिससे इस स्थान पर दुर्घटना का खतरा बना रहता है। एयरपोर्ट से अवैध रूप से सवारी ले जाने वाली कई टैक्सियां भी यहां खड़ी रहती हैं। यह स्थान एयरपोर्ट और एयरपोर्ट तिराहे से सटा हुआ है। सभासद राजेश भट्ट ने कहा कि एयरपोर्ट पुल के पास अवैध रूप से सजाए गए बाजार से कभी भी कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है जिस पर कार्रवाई की जानी चाहिए।