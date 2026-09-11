Rishikesh News: चोरी के आरोपी को किया गिरफ्तार

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डोईवाला। कोतवाली पुलिस ने चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी किए गए आभूषण भी बरामद किए गए हैं। चौधरी फार्म, आदर्श कॉलोनी नकरौंदा हर्रावाला निवासी पुनीत पुंडीर ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बीते चार सितंबर को वह परिवार के साथ घर से बाहर गए थे। शाम को लौटने पर देखा कि दरवाजे का ताला टूटा है व अलमारी से जेवर, नकदी और मोबाइल गायब मिला। प्रभारी निरीक्षक राकेश गुसाईं ने बताया कि सीसीटीवी की फुटेज, मुखबिर तंत्र और पुलिस की सक्रियता से 10 सितंबर को रेलवे स्टेशन रोड हर्रावाला से आरोपी जरीफ अहमद निवासी ग्राम टिकार थाना अरवल जिला हरदोई हाल ट्रामा सेंटर नयागांव, हरदोई उत्तरप्रदेश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ डोईवाला और रायपुर थाने में छह मामले दर्ज हैं। पूछताछ में आरोपी जरीफ ने पुलिस को बताया कि वह दिन के समय में बंद घरों की रेकी करता था। मौका मिलने पर चिह्नित घर में चोरी को अंजाम देता था। वारदात के बाद पहचान छिपाने के लिए अपने मूल निवास हरदोई उत्तरप्रदेश भाग जाता था। पुलिस के अनुसार, आरोपी करीब दो माह पहले ही जमानत पर बाहर आया था।