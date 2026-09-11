Rishikesh News: पीएलएमएस परिसर में जल्द चुनाव कार्यक्रम होगा घोषित

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ऋषिकेश। श्रीदेव सुमन विवि की ओर से छात्र संघ चुनाव तिथि घोषित होने के बाद अब पीएलएमएस परिसर में भी तैयारियां तेज हो गई हैं। परिसर प्रशासन का कहना है कि जल्द ही चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और अन्य औपचारिकताएं भी पूर्ण कर ली जाएंगी। परिसर निदेशक प्रो. एमएस रावत ने कहा कि छात्र संघ चुनाव को लेकर परिसर में तैयारियां शुरु कर दी गई हैं। जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। संवाद