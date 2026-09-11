Rishikesh News: प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर होगा महायज्ञ

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ऋषिकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर 17 सितंबर को त्रिवेणी घाट परिसर में 1008 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। देवभूमि के जनकल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना के लिए आयोजित होने वाले इस महायज्ञ में संत समाज, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ ही स्थानीय नागरिक भी भाग ले सकेंगे। त्रिपुरा पीठाधीश्वर हरिओम महाराज के नेतृत्व में होने वाले महायज्ञ को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेयर शंभू पासवान ने बताया कि त्रिवेणी घाट परिसर में पहली बार 1008 कुंडीय हवन-यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में गंगा महासभा का भी सहयोग रहेगा। संवाद