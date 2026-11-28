ऋषिकेश में मोटिवेशनल स्पीकर साध्वी भगवती सरस्वती ने कार्तिगई दीपम विवाद पर कहा कि यह अच्छी खबर है। हालांकि, यह ऐसा मामला नहीं था जिसे अदालत तक ले जाने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब यह वहां पहुंच गया है तो कोई बात नहीं।

उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया को प्रकाश देने वाली संस्कृति है। हमारी परंपरा दीप बुझाने की नहीं, बल्कि दीप जलाने की है। दीप जलाते समय हम प्रार्थना करते हैं- 'तमसो मा ज्योतिर्गमय', यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो।

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साध्वी ने कहा कि दीप ज्ञान, शांति और मार्गदर्शन का प्रतीक है। यह हमें सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। दीप जलाना शांति, स्थिरता और एकता में हमारे विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश नहीं है जहां कभी प्रकाश को बुझाया या उस पर प्रतिबंध लगाया जा सके। यह दुनिया को प्रकाश देने वाला देश है।