भानियावाला क्षेत्र के दर्जनों दुकान स्वामियों और अन्य निर्माण करने वाले लोगों को बिना अनुमति निर्माण किए जाने पर एमडीडीए ने नोटिस जारी किए हैं। जिसका कांग्रेस ने विरोध किया है। परवादून जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष मोहित उनियाल ने तहसील में स्थानीय निवासियों के बीच पहुंचकर एमडीडीए के अधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर आज प्रस्तावित कार्रवाई का विरोध करते हुए आमजन की समस्याओं और चिंताओं से अवगत कराया।

विज्ञापन