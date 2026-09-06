Rishikesh News: ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का समापन, विजेताओं को मिले पदक
देहरादून ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:40 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 07:40 PM IST
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ढालवाला। पूर्णानंद खेल मैदान में जिला खेल कार्यालय नरेंद्रनगर और ग्रैपलिंग एसोसिएशन ऑफ टिहरी गढ़वाल की ओर से अंडर-19 बालक-बालिका ग्रैपलिंग प्रतियोगिता का रविवार को समापन किया गया। सात सितंबर को शुरू हुई इस प्रतियोगिता का शुभारंभ अखिल भारतीय सनातन संगठन के राष्ट्रीय संगठन मंत्री डॉ. राजे नेगी ने किया, जिन्होंने खेलों को चरित्र निर्माण, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का माध्यम बताया। वहीं, समापन समारोह में मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष नीलम बिजल्वाण, रमेश पुंडीर, डीपी रतूड़ी, भुवनेश्वर प्रसाद भारद्वाज ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विशाल शर्मा, सार्थक सेमवाल, अजय कुमार, शिवानी काला, शीतल रावल, विजय गैरोला, विकास, करन, जिला क्रीड़ा अधिकारी दीपक रावत, नवीन रयाल, अनुज गौड़, दीपाली रयाल आदि मौजूद रहे।
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