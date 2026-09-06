Rishikesh News: विलंब से पहुंची एयर इंडिया की उड़ान

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जौलीग्रांट। एयर इंडिया की दिल्ली वाली उड़ान अपने निर्धारित समय के करीब एक घंटा देरी से एयरपोर्ट पहुंची। एयर इंडिया दिल्ली को सुबह 10:20 बजे एयरपोर्ट पर उतरना था। लेकिन यह उड़ान करीब एक घंटा की देरी से 11:08 बजे एयरपोर्ट पहुंची। संवाद