जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोक रही सरकार: कांग्रेस
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Sun, 06 Sep 2026 07:46 PM IST
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जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोक रही सरकार: कांग्रेस
जौलीग्रांट। नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय जौलीग्रांट में कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास घेराव के संबंध में रणनीति बनाई गई। कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोक रही है। इस कारण कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से दलितों का अपमान भी किया गया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज(सोमवार) को दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव और प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक में नगर महासचिव प्रवीण सैनी, नगर उपाध्यक्ष मनोज चमोली, संजीव भट्ट, साजिद अली, मीडिया प्रभारी तरुण सैनी, नगर सचिव नवनीत प्रजापति, सहसचिव मनीष प्रजापति, जावेद अली आदि मौजूद रहे।
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जौलीग्रांट। नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय जौलीग्रांट में कांग्रेस की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास घेराव के संबंध में रणनीति बनाई गई। कांग्रेस नगर अध्यक्ष करतार नेगी ने कहा कि प्रदेश सरकार कांग्रेस को जनता से जुड़े मुद्दे उठाने से रोक रही है। इस कारण कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमें दर्ज किए जा रहे हैं। भाजपा की ओर से दलितों का अपमान भी किया गया है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में आज(सोमवार) को दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता घेराव और प्रदर्शन में शामिल होंगे। बैठक में नगर महासचिव प्रवीण सैनी, नगर उपाध्यक्ष मनोज चमोली, संजीव भट्ट, साजिद अली, मीडिया प्रभारी तरुण सैनी, नगर सचिव नवनीत प्रजापति, सहसचिव मनीष प्रजापति, जावेद अली आदि मौजूद रहे।