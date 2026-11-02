Rishikesh News: सैर पर निकले बुजुर्ग को कार ने मारी टक्कर, मौत

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रायवाला। हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले छिद्दरवाला निवासी 62 वर्षीय गुमान सिंह बिष्ट की तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से मौत हो गई। जंगलात चौकी के समीप हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल गुमान सिंह को 108 एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।पुलिस के अनुसार, हादसा सुबह करीब 6:30 बजे कोतवाली रायवाला क्षेत्र में हुआ। देहरादून की ओर जा रही तेज रफ्तार कार जंगलात चौकी के पास अनियंत्रित हो गई और हाईवे किनारे सैर कर रहे गुमान सिंह को टक्कर मार दी।एसएसआई विनोद कुमार ने बताया कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल को अस्पताल पहुंचाया। गुमान सिंह पूर्व में पंजाब में ड्राइविंग करते थे। वह अपनी पत्नी के साथ छिद्दरवाला में रहते थे, जबकि उनका बेटा विदेश में रहता है। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही टक्कर मारने वाले वाहन की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।