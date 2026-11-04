Rishikesh News: मालाग्राम में गूंजा आयुर्वेद का मंत्र, विश्वस्तरीय पहचान बनाएगा धन्वंतरि धाम

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60-70 प्रदर्शनी स्टॉल बने आकर्षणयमकेश्वर। मालाग्राम में विकसित हो रहे हर्बल वर्ल्ड हिमालय-श्री धन्वंतरि धाम में बुधवार को तीन दिवसीय हर्बल कुंभ, जड़ी-बूटी कृषि मेला एवं धन्वंतरि महोत्सव-2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने परिसर को प्रकृति, पर्यावरण, परंपरा और परमार्थ का अद्भुत संगम बताते हुए इसे विश्वस्तरीय अध्ययन केंद्र बनाने की बात कही। वहीं, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने अगले पांच वर्षों में धन्वंतरि धाम को औषधीय वनस्पतियों, आयुर्वेद, अनुसंधान और आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प जताया।कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मालाग्राम के दुर्गम वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा यह परिसर अद्भुत कार्य का उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक वर्ष के भीतर यह प्रमुख तीर्थ के रूप में विकसित होगा। यहां उत्तराखंड के किसानों को चार से पांच दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को अध्ययन के लिए भेजा जाएगा।आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि 200 एकड़ में फैले धन्वंतरि धाम में 50 हजार से अधिक औषधीय पौधे लगाए जा चुके हैं और 109 खंडों में 50 हजार से अधिक वनस्पतियों का संकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य व्यापार नहीं, बल्कि दुनिया को भारतीय ज्ञान और प्रकृति से जोड़ना है। औषधीय खेती पहाड़ों से पलायन रोकने का मजबूत आधार बनेगी।महोत्सव में 60 से 70 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें 'धरती का डॉक्टर' मृदा परीक्षण मोबाइल वैन विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में पतंजलि किसान डायरी सहित चार पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने घोषणा की कि धन्वंतरि धाम में अगला तीन दिवसीय हर्बल कुंभ 25 से 27 अक्टूबर 2027 तक आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अब यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।