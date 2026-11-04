फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Ayurveda message resonates in Malagram; Dhanvantari Dham set to gain global recognition

Rishikesh News: मालाग्राम में गूंजा आयुर्वेद का मंत्र, विश्वस्तरीय पहचान बनाएगा धन्वंतरि धाम

Wed, 04 Nov 2026 06:37 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 04 Nov 2026 06:37 PM IST
विज्ञापन
Ayurveda message resonates in Malagram; Dhanvantari Dham set to gain global recognition
- 200 एकड़ में 50 हजार से अधिक औषधीय पौधे, 109 खंडों में वनस्पतियों का संकलन
विज्ञापन

60-70 प्रदर्शनी स्टॉल बने आकर्षण
यमकेश्वर। मालाग्राम में विकसित हो रहे हर्बल वर्ल्ड हिमालय-श्री धन्वंतरि धाम में बुधवार को तीन दिवसीय हर्बल कुंभ, जड़ी-बूटी कृषि मेला एवं धन्वंतरि महोत्सव-2026 का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने परिसर को प्रकृति, पर्यावरण, परंपरा और परमार्थ का अद्भुत संगम बताते हुए इसे विश्वस्तरीय अध्ययन केंद्र बनाने की बात कही। वहीं, पतंजलि विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य बालकृष्ण ने अगले पांच वर्षों में धन्वंतरि धाम को औषधीय वनस्पतियों, आयुर्वेद, अनुसंधान और आध्यात्मिक पर्यटन का वैश्विक केंद्र बनाने का संकल्प जताया।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि मालाग्राम के दुर्गम वन क्षेत्र में विकसित किया जा रहा यह परिसर अद्भुत कार्य का उदाहरण है। उन्होंने विश्वास जताया कि एक वर्ष के भीतर यह प्रमुख तीर्थ के रूप में विकसित होगा। यहां उत्तराखंड के किसानों को चार से पांच दिन का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही विश्वविद्यालयों के शोधार्थियों को अध्ययन के लिए भेजा जाएगा।
विज्ञापन


आचार्य बालकृष्ण ने बताया कि 200 एकड़ में फैले धन्वंतरि धाम में 50 हजार से अधिक औषधीय पौधे लगाए जा चुके हैं और 109 खंडों में 50 हजार से अधिक वनस्पतियों का संकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य व्यापार नहीं, बल्कि दुनिया को भारतीय ज्ञान और प्रकृति से जोड़ना है। औषधीय खेती पहाड़ों से पलायन रोकने का मजबूत आधार बनेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


महोत्सव में 60 से 70 प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए हैं। इनमें 'धरती का डॉक्टर' मृदा परीक्षण मोबाइल वैन विशेष आकर्षण का केंद्र रही। कार्यक्रम में पतंजलि किसान डायरी सहित चार पुस्तकों का विमोचन भी किया गया।


इस दौरान आचार्य बालकृष्ण ने घोषणा की कि धन्वंतरि धाम में अगला तीन दिवसीय हर्बल कुंभ 25 से 27 अक्टूबर 2027 तक आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि अब यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed