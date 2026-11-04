फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   A Crisis for the Tradition of Illumination: Potters Struggle to Find Red Clay

Rishikesh News: रोशनी की परंपरा पर मिट्टी का संकट, लाल मिट्टी के लिए भटक रहे कुम्हार

Wed, 04 Nov 2026 06:58 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Updated Wed, 04 Nov 2026 06:58 PM IST
विज्ञापन
A Crisis for the Tradition of Illumination: Potters Struggle to Find Red Clay
- इलेक्ट्रॉनिक चाक ने आसान किया काम, पर कच्चे माल की कमी बनी सबसे बड़ी चुनौती
विज्ञापन

डोईवाला। दीपावली पर बिजली की झालरों और रंग-बिरंगी लाइटों के बीच मिट्टी के दीयों की चमक आज भी बरकरार है। आस्था और परंपरा के प्रतीक इन दीयों की मांग हर साल बनी रहती है, लेकिन इन्हें बनाने वाले कुम्हारों के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती कच्चे माल यानी लाल मिट्टी की उपलब्धता है।

तकनीक ने कुम्हारों के काम को आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक चाक तो उपलब्ध करा दिया, लेकिन दीये बनाने के लिए जरूरी मिट्टी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। पहले डोईवाला के आसपास के जंगलों में लाल मिट्टी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन आरक्षित वन क्षेत्रों में सख्ती के चलते अब वहां से मिट्टी लाना संभव नहीं है। ऐसे में कुम्हारों को मिट्टी की तलाश में अलग-अलग स्थानों पर भटकना पड़ रहा है।
विज्ञापन


मिट्टी का संकट, आजीविका पर असर

दीये और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले राम सिंह प्रजापति का कहना है कि मिट्टी के दीयों की मांग लगातार बनी हुई है, लेकिन पर्याप्त मिट्टी नहीं मिलने से उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इससे पारंपरिक रोजगार पर भी संकट खड़ा हो रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन


उन्होंने सरकार से मांग की कि कुम्हारों को रियायती दरों पर लाल मिट्टी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाए। पर्यावरणीय नियमों के तहत मिट्टी उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था से कुम्हारों की आजीविका बच सकेगी और दीपावली पर स्वदेशी दीयों की परंपरा भी कायम रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed