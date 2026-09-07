फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Certificates were distributed to participants who received free training

Rishikesh News: निशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों को राज्यमंत्री ने बांटे प्रमाण पत्र

Mon, 07 Sep 2026 07:11 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 07:11 PM IST
विज्ञापन
Certificates were distributed to participants who received free training
डोईवाला। चाणक्य जनोत्थान फाउंडेशन की ओर से बहुदेश्शीय और वित्त विकास निगम के सहयोग से निशुल्क कंप्यूटर पाठ्यक्रम के 80 प्रशिक्षणार्थियों को राज्य मीडिया सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष धीरेंद्र सिंह पंवार ने प्रमाणपत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि छात्र और युवा परिवर्तन के प्रतीक होते है। डोईवाला में चाणक्य फाउंडेशन के परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पंवार ने कहा, आज के समय में युवाओं के लिए कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर महत्वपूर्ण हैं। सरकार भी उनके उन्नयन के लिए कल्याणकारी योजनाओं को चला रही है। कहा कि युवा अपने हुनर से दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर मुहैया कराए। फाउंडेशन अध्यक्ष रजनीश हल्दुआ ने कहा कि फाउंडेशन का उद्देश्य युवाओं और जरूरतमंद लोगों को व्यावहारिक प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है। अध्यक्षता करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम युवाओं को पारंपरिक रोजगार की तलाश से आगे बढ़कर अपने हुनर और क्षमता के आधार पर स्वरोजगार स्थापित करने का अवसर देते है। मौके पर गोवर्धन सिंह, अनुज कुमार, अब्दुल वहाब, पूनम सिंह, अक्षिता सेमवाल, नेहा सिंह, पंकज और रोहित सिंह आदि मौजूद थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed