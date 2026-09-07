Rishikesh News: अनियंत्रित हुई कार ने दुकान का गेट तोड़ा

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श्यामपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रही एक कार खैरीखुर्द में अनियंत्रित हो गई। अनियंत्रित कार बाउंड्रीवाल को तोड़ती हुई एक दुकान में घुस गई जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गेट के सामने लगा करीब आठ फीट ऊंचा पेड़ भी जड़ से उखड़ गया। वहीं, गेट से सटा चाय का खोखा भी क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। घटना रविवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। कार ऋषिकेश की ओर जा रही थी व उसमें पांच लोग सवार थे। अचानक गड्ढा आने से कार अनियंत्रित हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाईवे पर गड्ढों के कारण वाहन अनियंत्रित हो रहे हैं। दुकान स्वामी धीरेंद्र ने बताया कि उन्हें सुबह मोबाइल पर सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद हादसे की जानकारी हुई। इसके बाद उन्होंने रायवाला पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही रायवाला पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। संवाद