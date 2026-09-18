फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Rishikesh News ›   Bus operations in hill regions disrupted due to dispute among bus operators

Rishikesh News: बस ऑपरेटरों में हुए विवाद से पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावित रहा बसों का संचालन

Fri, 18 Sep 2026 05:51 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 05:51 PM IST
विज्ञापन
Bus operations in hill regions disrupted due to dispute among bus operators
- संयुक्त रोटेशन की मात्र छह बसें गई श्रीनगर तक, दिनभर संचालन ठप रहने से परेशान रहे यात्री
विज्ञापन

ऋषिकेश। देहरादून से पर्वतीय रूटों पर जीएमओयू और रूपकुंड पर्यटन विकास समिति की बसों को परमिट देने के बाद से हुए विवाद के कारण शुक्रवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बसों का संचालन प्रभावित रहा। कई रूटों पर बसों का संचालन न होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगाें ने रोडवेज बसों और टैक्सियों से आगे तक का सफर तय किया।
बुधवार और बृहस्पतिवार को देहरादून से पर्वतीय क्षेत्रों में जा रही जीएमओयू और रूपकुंड पर्यटन विकास समिति की बसों को अन्य कंपनी के बस मालिकों, निदेशकों और चालक-परिचालकों ने उन्हें समय सारिणी का उल्लंघन करने और अपनी सवारियों को बैठाने पर आपत्ति जताते हुए रोक दिया था। बस कंपनियों में विरोध के कारण जीएमओयू और रूपकुंड पर्यटन विकास समिति की बसों का संचालन ठप रहा। जीएमओयू और रूपकुंड की बसें न तो पर्वतीय क्षेत्रों में गई और न ही पर्वतीय क्षेत्रों से ऋषिकेश आ पाईं। इस कारण कई रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा। इसी के साथ ही टीजीएमओयू की बसों का भी संचालन ठप रहा। टिहरी उतरकाशी रूट पर बसें नहीं चल पाईं। वहीं, ऋषिकेश से पर्वतीय क्षेत्रों में जाने वाली संयुक्त रोटेशन की 13 बसों में मात्र छह बसें ही संचालित हो सकीं। विरोध के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में गई कई बसें वहीं फंसी रहीं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि स्थिति सामान्य होने पर ही बसों को नीचे बुलाया जाएगा। बताया जा रहा है कि जो बसें ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जा रही थी उनमें से कुछ बसों को श्रीनगर में खाली करवाया गया।
विज्ञापन

------------
मारपीट की आशंका, ड्राइवर बस ले जाने को नहीं तैयार
- ऋषिकेश से पर्वतीय रूटों पर जाने वाली बसों के चालक मारपीट की आशंका होने पर बस ले जाने को तैयार नहीं है। बस चालकों को मारपीट का भय सता रहा है। इससे भी संचालन प्रभावित रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन

----------
टिकट काउंटरों पर रहा सन्नाटा
-विवाद की स्थिति के बाद आईएसबीटी स्थित जीएमओयू और टीजीएमओयू के टिकट काउंटर पर सन्नाटा पसरा रहा। टीजीएमओयू की टिहरी उत्तरकाशी रूट पर भी संचालन ठप रहा। अन्य दिनों में टीजीएमओयू के काउंटर से लोग टिकट लेते थे। पूछताछ के लिए जाते थे। लेकिन काउंटरों से कर्मचारी गायब होने से यात्री भी परेशान रहे। वहीं जीएमओयू का भी काउंंटर बंद रहा।

-----
सुलह के लिए बैठकों का दौर जारी-
-बस ऑपरेटरों के मध्य विवाद के बाद बैठकों का दौर जारी रहा। टीजीएमओयू, यातायात, एकल मार्ग रोटेशन के अध्यक्ष और निदशेकों की आईएसबीटी स्थित संयुक्त रोटेशन के कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। वहीं, जीएमओयू और रूपकुंड पर्यटन विकास समिति की जीएमओयू कॉम्लेक्स में बैठक हुई। इसमें अन्य कंपनियों के अध्यक्षों और निदेशकों को बुलाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed