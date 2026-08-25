Pithoragarh News: गौरा महोत्सव के लिए घर आ रहा युवक लापता

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जानकारी के मुताबिक, बैतड़ी के दोगड़ाकेदार गांव पालिका-5, न्वाली निवासी 17 वर्षीय अमृत कार्की कुछ महीने पहले रोजगार के बंगलुरू गया। चचेरे भाई ने बताया कि पांच सितंबर को होने वाले गौरा महोत्सव के लिए वह 10 दिन पूर्व बंगलुरू से लौटा लेकिन अब तक घर नहीं पहुंचा है। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे में पहुंचने के बाद उससे संपर्क नहीं हुआ। परिजनों ने भारत में रोजगार कर रहे अपने रिश्तेदारों से भी पूछताछ की लेकिन उसका पता नहीं लग सका है। ऐसे में परिजन परेशान हैं और अमृत के लिए चिंतित हैं।

झूलाघाट(पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी का युवक गौरा महोत्सव के लिए बंगलुरू से घर लौट रहा था जो रास्ते में लापता हो गया।