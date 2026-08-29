फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Announcement to launch a protest wearing black armbands starting September 1st

Pithoragarh News: एक सितंबर से काला फीता बांधकर आंदोलन शुरू करने का एलान

Sat, 29 Aug 2026 11:05 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 29 Aug 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Announcement to launch a protest wearing black armbands starting September 1st
चंपावत। डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन की घोषणा की है। संगठन एक सितंबर से काला फीता बांधकर विरोध प्रदर्शन करेगा।
विज्ञापन

आंदोलन से पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। प्रमुख मांगों में एमएसीपी में पदोन्नत पद का वेतनमान देना शामिल है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 391 स्थगित फार्मासिस्ट पदों को क्रियाशील करने की मांग है।
विज्ञापन

फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन-2015 लागू करने की भी मांग की गई है। चिकित्सक की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों को कार्य करने के अधिकार देने की मांग भी है। प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्र पांडेय ने बताया कि 1562 फार्मासिस्ट पदों को घटाकर 963 कर दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जिला अध्यक्ष विष्णु गिरी गोस्वामी ने पदोन्नति के सीमित अवसरों पर चिंता जताई। उन्होंने चारधाम यात्रा ड्यूटी के लंबित देयकों के भुगतान की भी मांग की।
यहां जिला मंत्री रोशन लाल विश्वकर्मा, संप्रेक्षक तान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed