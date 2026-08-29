Pithoragarh News: एक सितंबर से काला फीता बांधकर आंदोलन शुरू करने का एलान

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आंदोलन से पूर्व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है। प्रमुख मांगों में एमएसीपी में पदोन्नत पद का वेतनमान देना शामिल है। स्वास्थ्य उपकेंद्रों में 391 स्थगित फार्मासिस्ट पदों को क्रियाशील करने की मांग है।फार्मेसी प्रैक्टिस रेगुलेशन-2015 लागू करने की भी मांग की गई है। चिकित्सक की अनुपस्थिति में फार्मासिस्टों को कार्य करने के अधिकार देने की मांग भी है। प्रदेश महामंत्री सतीश चंद्र पांडेय ने बताया कि 1562 फार्मासिस्ट पदों को घटाकर 963 कर दिया गया है।जिला अध्यक्ष विष्णु गिरी गोस्वामी ने पदोन्नति के सीमित अवसरों पर चिंता जताई। उन्होंने चारधाम यात्रा ड्यूटी के लंबित देयकों के भुगतान की भी मांग की।यहां जिला मंत्री रोशन लाल विश्वकर्मा, संप्रेक्षक तान सिंह सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे।