Pithoragarh News: पिथौरागढ़ के कुजौली में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत

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घने रिहायशी इलाके में तेंदुए की सक्रियता से लोगों में डर का माहौल है। शाम होते ही लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से क्षेत्र में गश्त लगाने और पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से नगर में तेंदुए की सक्रियता बढ़ गई है। इससे पहले कुमौड़ क्षेत्र में एक साथ चार तेंदुए दिखाई दिए। पिंजरा लगाकर एक शावक सहित दो तेंदुओं को पकड़ा गया। इसके अलावा जाखनी, बिण क्षेत्र में तेंदुए की सक्रियता बनी हुई है। रेंजर दिनेश जोशी ने कहा कि टीम क्षेत्र में गश्त कर तेंदुए की सक्रियता का पता लगा रही है। लोगों को भी सतर्कता दिखानी होगी।

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पिथौरागढ़। नगर के कुजौली क्षेत्र में तेंदुए की धमक से लोगों में दहशत है। हालात यह है कि लोग अकेले घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। बीते दो दिन से तेंदुआ आबादी में नजर आ रहा है।