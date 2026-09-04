Pithoragarh News: 72 घंटे बाद भी महिला की नहीं हो सकी शिनाख्त

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टनकपुर (चंपावत)। तीन दिन पहले शारदा नदी में अज्ञात महिला का शव उतराते मिलने के मामले में 72 घंटे बाद भी शिनाख्त नहीं हो सकी। कोतवाली पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया है। साथ ही शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। एक सितंबर की सुबह शारदा बैराज के गेट नंबर बीस के पास अज्ञात महिला का शव उतराता मिला था। पुलिस ने आसपास के थानों को सूचना दी लेकिन तीसरे दिन भी शिनाख्त नहीं हो गई है। एसएसआई पूरन सिंह तोमर ने बताया कि शुक्रवार को महिला का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अभी भी शिनाख्त के लिए आसपास के थानों से लगातार संपर्क किया जा रहा है।