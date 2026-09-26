Pithoragarh News: शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं और माताओं को मिलेगी निशुल्क बस यात्रा सुविधा

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मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जनपद चंपावत की पात्र वीरांगनाओं और माताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। यह राज्य स्तरीय घोषणा थी जिसका क्रियान्वयन अब सैनिक कल्याण विभाग करेगा।पहले इसकी जिम्मेदारी परिवहन विभाग के पास थी जिसे अब अंतरित किया गया है। शासन ने सैनिक कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय के घोषणा सेल को देनी होगी। यह निर्णय देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले परिवारों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है।डीएम मनीष कुमार ने कहा कि राज्य सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के सम्मान के लिए लगातार कदम उठा रही है। निशुल्क बस यात्रा की सुविधा से पात्र वीरांगनाओं और माताओं को आवागमन में आसानी होगी। इससे उन्हें आर्थिक राहत भी मिलेगी। यह पहल उनके कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।