Pithoragarh News: टनकपुर में बारिश से जनजीवन प्रभावित
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Sat, 26 Sep 2026 11:15 PM IST
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टनकपुर (चंपावत)। क्षेत्र में दूसरे दिन भी सुबह से बारिश का क्रम जारी रहा। इससे चलते जनजीवन प्रभावित रहा। हल्की-हल्की बारिश सुबह से होने से बाजार में अधिकांश समय सन्नाटा पसरा रहा। लोग छाता लेकर निकले। टनकपुर हल्की-हल्की बारिश दिन भर होने से नालियों का पानी निकलता भी रहा, निचले हिस्सों में हल्के जल भराव से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पोस्ट आफिस रोड पर निर्माण कार्य से कीचड़ से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। देर शाम तक भी बारिश का क्रम जारी रहा।
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