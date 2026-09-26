Pithoragarh News: चौमेल में हुईं रामलीला मंचन की तैयारियां

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रामलीला कमेटी के अध्यक्ष शिवदत्त जोशी ने बताया कि रामलीला का मंचन 21 अक्टूबर से किया जाएगा। कलाकार संवाद, अभिनय और मंचन की बारीकियों का अभ्यास कर रहे हैं। इस वर्ष राम की भूमिका शैलजा बिष्ट और लक्ष्मण की भूमिका डौली बिष्ट निभाएंगी। पिछले दो वर्षों से सीता की भूमिका पूजा महर निभा रही हैं। रिहर्सल में रावण की भूमिका गणेश सिंह बिष्ट, दशरथ की भूमिका महेश चंद्र पाठक और विश्वामित्र की भूमिका महेश पाठक निभा रहे हैं। रामलीला के सफल मंचन को लेकर कमेटी और कलाकार तैयारियों में जुटे हुए हैं। 51वें वर्ष में प्रवेश कर रही रामलीला को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी उत्साह है।

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लोहाघाट (चंपावत)। बाराकोट ब्लॉक के चौमेल में रामलीला मंचन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामलीला कमेटी की ओर से पात्रों का अंतिम चयन कर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इस वर्ष चौमेल की रामलीला 51वें वर्ष में प्रवेश कर रही है।