पिथौरागढ़: धारचूला के पद्मश्री डॉ. जीवन सिंह तितियाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान, गृह क्षेत्र में खुशी की लहर

धारचूला तहसील क्षेत्र के दारमा घाटी के तिदांग निवासी प्रसिद्ध नेत्र सर्जन पद्मश्री डॉ. जीवन सिंह तितियाल को उत्तराखंड गौरव सम्मान मिलने से उनके गृह क्षेत्र में खुशी की लहर है। बीते शुक्रवार को देहरादून में आयोजित समारोह में गृहमंत्री अमित शाह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें सम्मानित किया।

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उन्हें यह सम्मान मिलने से रं कल्याण संस्था के मुख्य संरक्षक नृप सिंह नपलच्याल, दीलिंग दारमा सेवा समिति के अध्यक्ष करन सिंह ग्वाल सहित अन्य लोगों ने खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी है।