Pithoragarh News: मुख्य बाजार में भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रविवार शाम तक रहेगी

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प्रति वर्ष मुख्य बाजार में पालिका की ओर से अस्थाई दुकानों को लगवाया जाता है। इसके लिए पालिका की ओर से विभिन्न व्यवस्थाएं की जाती हैं। पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार ने दिवाली बाजार का जायजा लिया और कर्मियों को बेहतर व्यवस्था के निर्देश दिए। इस बीच एसडीएम प्रमोद कुमार ने गांधी मैदान का जायजा लिया।उन्होंने बताया कि 55 आतिशबाजी की दुकानों को लाइसेंस निर्गत किए गए हैं। आतिशबाजी के व्यापारी विनय, रितिक ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में अनार, फुलझड़ी महंगी गई है। इस बीच सुबह से ही बाजार में खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे खिले रहे। पुलिस, फायर वाहन समेत अन्य आवश्यक व्यवस्था की गई है। मुख्य बाजार में अधिक गहमागहमी पर पुलिस प्रशासन को दिन में भारी वाहनों के डायवर्जन के लिए प्लान पर कार्य के निर्देश दिए गए हैं।वहीं सुबह से ही बाजार में यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस तैनात रही। बस स्टेशन रोड पर जाम का झाम भी रुक-रुक कर होता रहा। शाम होते होते गहमागहमी और बढ़ना जारी रहा।टनकपुर(चंपावत)। पालिका प्रशासन की ओर से दिवाली पर शुक्रवार की रात से ही नगर के मुख्य बाजार और प्रमुख चौराहे तिरंगा रोशनी से रोशन किए गए। इसमें पीलीभीत चुंगी से मुख्य बाजार, शास्त्री चौक से पानी की टंकी आदि रोशन रहे जबकि तीन गेट भी पालिका की ओर से लगाए गए हैं। पालिकाध्यक्ष विपिन कुमार ने बताया कि पूरी दिवाली नगर रोशन रहेगा। सफाई और प्रकाश की विशेष व्यवस्था की गई है।