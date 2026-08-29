Pithoragarh News: सीनियर वर्ग में उमेश, जूनियर में चंद्र प्रकाश अव्वल

विज्ञापन



वहीं जूनियर वर्ग में चंद्र प्रकाश जोशी को पहला, अंश धानिक को दूसरा और अनुष्का को तीसरा स्थान मिला। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। प्रत्येक वर्ग से प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता जनपदीय प्रतियोगिता में बेड़ीनाग विकासखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। यहां सुंदर सिंह महरा, जगजीवन प्रसाद, प्रदीप जोशी आदि थे।

विज्ञापन

बेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। जीआईसी बेड़ीनाग में विज्ञान व प्रौद्योगिकी प्रीमियर लीग आयोजित हुआ। प्रधानाचार्य डाॅ. धनी ग्वासीकोटी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। शनिवार को लीग के प्रथम चरण में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग में लिखित परीक्षा हुई। दूसरे चरण में क्विज प्रतियोगिता की गई। सीनियर वर्ग में उमेश कुमार प्रथम, प्रियांशु जोशी द्वितीय कनिष्का नेवलिया तृतीय स्थान पर रही।