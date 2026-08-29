Pithoragarh News: अशासकीय विद्यालयों में शिक्षक नहीं, पढ़ाई प्रभावित

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

उन्हें अपने विषय के साथ-साथ अन्य विषयों की कक्षाएं भी लेनी पड़ रही हैं। इससे नियमित संचालन बाधित हो रहा है। श्री पूर्णागिरी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ललित मोहन कांडपाल ने बताया कि हाईस्कूल के विद्यार्थियों को विज्ञान की पढ़ाई चतुर्थ कर्मचारी करा रहे हैं। एलटी संवर्ग में व्यायाम, विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के पद करीब 10 वर्षों से रिक्त हैं।जिले भर के विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 15 पद स्वीकृत हैं लेकिन इनमें से केवल पांच पदों पर ही कर्मचारी तैनात हैं। 10 पद लंबे समय से रिक्त चल रहे हैं। कर्मचारियों की कमी के चलते विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ अन्य आवश्यक कार्यों में भी दिक्कतें हो रही है।रिक्त पदों की सूची निदेशालय को भेजी गई है। शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई शासन स्तर से की जाती है। निदेशालय से निर्देश मिलने के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी।