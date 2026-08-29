Pithoragarh News: डीवीए ने हाट को 30-28 के अंतर से दी मात

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शनिवार को डॉ.सर्वपल्ली राधाकृष्णन चल वैजयंती वॉलीबाल प्रतियोगिता का शुभारंभ यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद रावत ने किया। विशिष्ट अतिथि पालिकाध्यक्ष गिरीश चुफाल रहे।प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में हाट और डीवीए की टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में डीवीए की टीम ने जीत हासिल की। मुकाबले के निर्णायक विक्रम विष्ट, भुवनेंद्र भंडारी रहे। नव युवक मंगल दल हाट थर्प के अध्यक्ष शैलेंद्र शाह ने बताया कि प्रतियोगिता में 20 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। पांच सितंबर को प्रतियोगिता का फाइनल खेला जाएगा।यहां किशोर शाह, सौरभ शाह, मनोज शाह, दिवाकर पांगती, मोहन राम, चंचल चौहान, हिमांशु चुफाल, रेनू भंडारी कार्की, गोविंद लाल शाह, धन सिंह कफलिया मौजूद थे।