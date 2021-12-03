Pithoragarh News: पिथौरागढ़ में 11.6 ग्राम स्मैक के साथ दो युवक गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल

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पुलिस और एसओजी ने मुखबिर की सूचना पर घाट से ऐंचोली के बीच चेकिंग अभियान चलाया। एक वाहन को रोकने पर उसमें सवार दो युवक पुलिस को देखकर भागने लगे। टीम ने पीछा कर दोनों को पकड़ लिया।आरोपियों की पहचान थरकोट, बालाकोट निवासी राहुल सिंह उर्फ जैकर (26) और सिनेमालाइन निवासी सागर शर्मा (22) के रूप में हुई। पुलिस के अनुसार, ये दोनों खटीमा से स्मैक लाकर पिथौरागढ़ के युवाओं को ऊंचे दामों में बेचने की फिराक में थे। दोनों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।पुलिस के मुताबिक, राहुल सिंह लंबे समय से स्मैक की तस्करी में लिप्त था। बीते जुलाई में पुलिस ने उसे 13.40 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा। बेल पर बाहर निकला तो फिर से स्मैक की तस्करी शुरू कर दी तो पुलिस और एसओजी ने बीते दिनों उसे हिरासत में लिया। तब राहुल की पत्नी पुलिस के पास पहुंची थी। उसने पति को भविष्य में ऐसा न करने के लिए समझाने की बात कहकर उसे छोड़ने की गुहार लगाई थी। पुलिस ने पत्नी की बात पर भरोसा कर राहुल को छोड़ दिया था। इसके बाद भी पुलिस ने उस पर निगरानी जारी रखी थी क्योंकि उन्हें यकीन था कि राहुल का सुधरना मुश्किल है। यह यकीन सही साबित हुआ और उसने दोबारा स्मैक तस्करी का खेल शुरू कर दिया।...........स्मैक के खरीद-फरोख्त की पूरी शृंखला खंगाली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अन्य नाम भी सामने आ सकते हैं।कोतवाल ललित मोहन जोशी, एसओजी प्रभारी नीरज भाकुनी, एसआई कमलेश जोशी, सुरेश कंबोज, कांस्टेबल गौरव सिंह, त्रिभुवन सिंह, सत्येंद्र सुयाल।