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Pithoragarh News: पुलिसकर्मी की सैन्य सम्मान के साथ हुई अंतेष्टि

Mon, 05 Oct 2026 12:30 AM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Mon, 05 Oct 2026 12:30 AM IST
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Policeman cremated with military honors
थल (पिथौरागढ़)। क्षेत्र के बत्यूली गांव निवासी अरुणांचल पुलिस में तैनात ललित प्रसाद जोशी पुत्र रमेश चंद्र जोशी का तीन दिन पूर्व ईटानगर में हार्ट अटैक से निधन हो गया था। उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाया गया जहां से उनकी अंतिम यात्रा निकली। रामगंगा नदी के तट पर रविवार को सैन्य सम्मान के साथ उनकी अंतेष्टि की गई। पुलिस जवानों ने उन्हें अंतिम सलामी दी। बड़े भाई कमल किशोर ने उनकी चिता को मुखाग्नि दी। उनके निधन पर दीपक जोशी, प्रवीण बोरा, प्रदीप जोशी, नवीन जोशी, विपिन जोशी, प्रेम प्रकाश जोशी, जीवन बोरा, धर्म सिंह बोरा ने दुख जताते हुए शोक संवेदना प्रकट की है। वह अपने पीछे पत्नी और एक बेटे को छोड़ गए हैं।
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