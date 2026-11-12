Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   Two bike riders injured in a head-on collision between a car and a motorcycle

Pithoragarh News: कार, बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दो घायल

Thu, 12 Nov 2026 11:20 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 12 Nov 2026 11:20 PM IST
विज्ञापन
Two bike riders injured in a head-on collision between a car and a motorcycle
बनबसा (चंपावत)। बनबसा-खटीमा राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगबूड़ा पुल के पास बृहस्पतिवार शाम कार और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें पुलिस ने तत्काल अस्पताल पहुंचाया।
विज्ञापन

जानकारी के अनुसार, कार संख्या यूपी 26 एआर 4980 बनबसा से पीलीभीत जा रही थी। जगबूड़ा पुल के निकट चक्की के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। जगबूड़ा पुल के पास ड्रायपोर्ट सड़क निर्माण से उड़ रही धूल को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है जिससे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था।
विज्ञापन

थानाध्यक्ष विनय मित्तल ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। घायलों को तत्काल खटीमा अस्पताल भिजवाया गया है। दोनों घायल खटीमा के निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed