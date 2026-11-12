Pithoragarh News: कार, बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार दो घायल

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जानकारी के अनुसार, कार संख्या यूपी 26 एआर 4980 बनबसा से पीलीभीत जा रही थी। जगबूड़ा पुल के निकट चक्की के पास दोनों वाहनों में भिड़ंत हो गई। जगबूड़ा पुल के पास ड्रायपोर्ट सड़क निर्माण से उड़ रही धूल को दुर्घटना का कारण माना जा रहा है जिससे रास्ता साफ नहीं दिख रहा था।थानाध्यक्ष विनय मित्तल ने बताया कि कार को कब्जे में ले लिया गया है। घायलों को तत्काल खटीमा अस्पताल भिजवाया गया है। दोनों घायल खटीमा के निवासी बताए जा रहे हैं और पुलिस मामले की जांच कर रही है।