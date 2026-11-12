Pithoragarh News: 18 को होगी मां त्रिपुरा सुंदरी की जात

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झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी में मां त्रिपुरा सुंदरी रणसैनी की जात का 18 नवंबर को आयोजित होगी। मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक प्रकाश थापा ने बताया कि जात की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा सुंदरी की छोटी जात 17 नवंबर व बड़ी जात 18 नवंबर को आयोजित होगी। जात में नेपाल के साथ भारत के लोग भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जुलाघाट मौरा स्थित टैक्सी स्टैंड में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी।