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Pithoragarh News: 18 को होगी मां त्रिपुरा सुंदरी की जात

Thu, 12 Nov 2026 11:23 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 12 Nov 2026 11:23 PM IST
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The 'Jaat' (ritual offering/ceremony) for Goddess Tripura Sundari will take place on the 18th
झूलाघाट (पिथौरागढ़)। भारतीय सीमा से लगे नेपाल के बैतड़ी में मां त्रिपुरा सुंदरी रणसैनी की जात का 18 नवंबर को आयोजित होगी। मंदिर कमेटी के मुख्य संरक्षक प्रकाश थापा ने बताया कि जात की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने बताया कि त्रिपुरा सुंदरी की छोटी जात 17 नवंबर व बड़ी जात 18 नवंबर को आयोजित होगी। जात में नेपाल के साथ भारत के लोग भी शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जुलाघाट मौरा स्थित टैक्सी स्टैंड में अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी।
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