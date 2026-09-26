Pithoragarh News: भूस्खलन और पेड़ गिरने से तीन मकान क्षतिग्रस्त, बाल-बाल बची जानें

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जानकारी के मुताबिक, उपराड़ा में शनिवार दोपहर को भारी बारिश के बाद दीपा देवी के मकान के पीछे भूस्खलन हुआ। पहाड़ी से निकले मलबे और पत्थरों से मकान की छत और दीवारें क्षतिग्रस्त हो गईं। मलबा भीतर घुसने से वहां रखा राशन, कपड़े सहित अन्य सामग्री बर्बाद हो गई। संयोग से घटना के समय दीपा देवी और उसके पारिवारिक सदस्य भीतर मौजूद नहीं थे इससे बड़ी घटना होने से बच गई। सूचना पर राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। टीम ने माना कि अब इस मकान में रहना किसी खतरे से खाली नहीं है। ऐसे में टीम ने प्रभावित परिवार को पड़ोसियों के यहां शिफ्ट किया। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र महर ने कहा कि नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही प्रभावित को मुआवजा दिया जाएगा।गढ़स्यारी में मकान पर गिरा विशाल पेड़, बाल-बाल बचीं नौ जानेंबेड़ीनाग (पिथौरागढ़)। ग्राम पंचायत चचरेत में बारिश के दौरान एक बड़ा हादसा होने से बच गया। तेज बारिश के चलते दीपक सिंह और शेर सिंह के मकानों पर पीछे खड़ा एक विशालकाय पेड़ गिर गया। घटना में टिन की छत क्षतिग्रस्त हो गई। इस दौरान परिवार के 9 सदस्य घर के अंदर ही मौजूद थे। पेड़ के छत पर ही लटकने से भीतर मौजूद सभी लोग सुरक्षित बच गए। हालांकि टूटी छत से बारिश का पानी भीतर घुसने से राशन, कपड़े सहित अन्य घरेलू सामान बर्बाद हो गया। सूचना पर राजस्व टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने मकान के ऊपर गिरे पेड़ को हटाया और प्रभावित परिवार को पड़ोसियों के यहां शिफ्ट कर उन्हें राहत सामग्री दी। इस मौके पर राजस्व निरीक्षक जगदीश परिहार, राजस्व उप निरीक्षक राहुल खाती, संजय खड़ायत, पीआरडी जवान महेंद्र भंडारी, बसंत कुमार मौजूद रहे। वहीं एसडीएम खुशबू पांडे ने कहा कि प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया है। नुकसान का आकलन कर जल्द मुआवजे की कार्रवाई की जाएगी।