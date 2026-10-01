Pithoragarh News: करोड़ों की सीटी स्कैन मशीन लगा तकनीशियन की तैनाती करना भूले

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महिला अस्पताल में नौ महीने पूर्व जिले के मरीजों और घायलों को स्थानीय स्तर पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने के दावे कर करोड़ों रुपये से मशीन स्थापित की गई। उम्मीद थी कि जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा लेकिन यह दावे और उम्मीद दम तोड़ गए हैं। मशीन तो स्थापित कर दी गई लेकिन इसके संचालन के लिए न तो तकनीशियन तैनात हुए और ना ही रिपोर्ट जांचने के लिए रेडियोलॉजिस्ट। जिला अस्पताल के एक्स-रे तकनीशियन को सीटी स्कैन करने तो यहीं के रेडियोलॉजिस्ट पर रिपोर्ट जांचने की जिम्मेदारी है। मरीज और घायल बमुश्किल महिला अस्पताल में जांच करा रहे हैं और रिपोर्ट जांचने के लिए उन्हें जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।जिला अस्पताल में भी मरीजों का खासा दबाव रहता है और वहां रोजाना सैकड़ों एक्स-रे होते हैं। ऐसे में एक्स-रे तकनीशियन को महिला अस्पताल पहुंचने में वक्त लग रहा है और मरीज, घायल सीटी स्कैन के लिए लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हैं।