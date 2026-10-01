फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Pithoragarh News ›   They installed a CT scan machine worth crores but forgot to deploy a technician

Pithoragarh News: करोड़ों की सीटी स्कैन मशीन लगा तकनीशियन की तैनाती करना भूले

Thu, 01 Oct 2026 11:17 PM IST
हल्द्वानी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, पिथौरागढ़ Updated Thu, 01 Oct 2026 11:17 PM IST
विज्ञापन
They installed a CT scan machine worth crores but forgot to deploy a technician
पिथौरागढ़। सीमांत जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के दावे तो हर जगह हो रहे हैं, लेकिन धरातल पर ये बेअसर हैं। महिला अस्पताल में करोड़ों रुपये खर्च कर सीटी स्कैन मशीन तो लगा दी गई लेकिन इसके संचालन के लिए तकनीशियन की तैनाती करना सिस्टम भूल गया। जिला अस्पताल के एक्स-रे तकनीशियन के भरोसे बमुश्किल सीटी स्कैन हो रहे हैं लेकिन रिपोर्ट जांचने के लिए रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं।
विज्ञापन

महिला अस्पताल में नौ महीने पूर्व जिले के मरीजों और घायलों को स्थानीय स्तर पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध कराने के दावे कर करोड़ों रुपये से मशीन स्थापित की गई। उम्मीद थी कि जिले के लोगों को इसका लाभ मिलेगा लेकिन यह दावे और उम्मीद दम तोड़ गए हैं। मशीन तो स्थापित कर दी गई लेकिन इसके संचालन के लिए न तो तकनीशियन तैनात हुए और ना ही रिपोर्ट जांचने के लिए रेडियोलॉजिस्ट। जिला अस्पताल के एक्स-रे तकनीशियन को सीटी स्कैन करने तो यहीं के रेडियोलॉजिस्ट पर रिपोर्ट जांचने की जिम्मेदारी है। मरीज और घायल बमुश्किल महिला अस्पताल में जांच करा रहे हैं और रिपोर्ट जांचने के लिए उन्हें जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।
विज्ञापन

जिला अस्पताल में भी मरीजों का खासा दबाव रहता है और वहां रोजाना सैकड़ों एक्स-रे होते हैं। ऐसे में एक्स-रे तकनीशियन को महिला अस्पताल पहुंचने में वक्त लग रहा है और मरीज, घायल सीटी स्कैन के लिए लंबा इंतजार करने के लिए मजबूर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed