Pithoragarh News: क्रिकेट का फाइनल मुकाबला चंपावत के नाम

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फाइनल मैच चंपावत और बाराकोट के बीच हुआ। चंपावत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 52 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बाराकोट की टीम अड़तीस रन ही बना सकी। प्रतियोगिता के सेमीफाइनल भी खेले गए। पहले सेमीफाइनल में बाराकोट ने लोहाघाट को बीस रन से हराया था। दूसरे सेमीफाइनल में चंपावत ने पाटी को चार विकेट से मात दी। अंपायर की भूमिका मुकेश टम्टा और मनोज ने निभाई। तुषार वर्मा ने स्कोरर का कार्य संभाला।जिला खेल समन्वयक प्रदीप बोरा और उमेश राय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों का चयन उनके प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। यह चयन जिला स्तरीय टीम के लिए हुआ है। चयनित टीम रामनगर में होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेगी।